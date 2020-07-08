2020-07-08T09:17:21+03:00
Общество

НЛМК одержал победу в экологической акции "Зеленый и здоровый офис 2020"

В этом году в конкурсе приняли участие более 100 компаний России
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Фото: пресс-служба НЛМК.Фото: пресс-служба НЛМК.
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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, стал победителем конкурса «Зеленый и здоровый офис 2020» в номинации «Лучшая внедренная система раздельного сбора отходов». Организаторы акции – компании PwC и MBS при поддержке мэрии Москвы.

Основная цель конкурса - популяризация лучших экологических практик «зеленых» офисов и ресурсосбережения, а также корпоративных программ заботы о здоровье сотрудников. В этом году в нем приняли участие более 100 компаний России.

Фото: пресс-служба НЛМК.

Фото: пресс-служба НЛМК.

Программа «Зеленый офис» нацелена на снижение негативного воздействия офисных зданий на окружающую среду, минимизацию потребления ресурсов и обеспечение комфортной среды для сотрудников. На НЛМК она стартовала в 2017 году. За это время на предприятии реализовали более 670 мероприятий по ресурсосбережению для офисных помещений, организовали раздельный сбор отходов в здании комбинатоуправления. Для сотрудников разработали курс дистанционного обучения правилам «зеленого офиса», а на корпоративном портале организовали сообщество для обмена опытом.

В ближайшие два года реализация программы «Зеленый офис» запланирована на всех российских и зарубежных площадках Группы НЛМК.

«Наша победа стала результатом многолетней работы по внедрению раздельного сбора отходов. Сейчас на предприятии раздельно собирают бумагу, картон, стекло, пластик, офисную технику и расходные материалы, прочие виды отходов. Ежемесячно в главном офисе компании мы собираем свыше 500 кг макулатуры, а в целом по комбинату ежегодно утилизируем 7 тыс. тонн древесных отходов, 600 тонн пластмассы и более 170 тонн упаковочного картона», - отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

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