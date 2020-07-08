В Липецке перестанут работать терминалы для пополнения транспортных карт

С 3 августа липчане не смогут пополнить транспортные карты через терминалы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Причина тому - Федеральный закон "О национальной платежной системе", который вступает в силу. Такие изменения произойдут не только в Липецкой области, но и по всей стране.

Пополнить ТК можно будет 3 способами. Первый - через мобильные приложения, вне зависимости от банка. После карту нужно актуализировать. Второй - на автовокзале "Липецк". Обратиться в кассу и положить деньги. В здании есть актуализаторы. Третий способ - через банки "Зенит" и "Сбербанк". Там же актуализировать платеж, проведенный через мобильное приложение. Как пояснили "КП-Липецк" в управлении, система актуализации карт действует по всей стране. Она нужна, чтобы предотвратить мошенничество с ТК.

Многих липчан возмутила эта новость. Жителям региона привычнее и удобнее пополнять карту через терминал, нежели обращаться в банк. Горожане просят установить актуализаторы в автобусах. В управлении на это ответили, что работа ведется. Модернизировать систему будут. Но на это нужно время. К тому же, процесс затянулся из-за коронавируса.

Дополнительную информацию о пополнении транспортных карт можно получить по бесплатному номеру 8-800-200-90-55. Звонки принимаются с 8.00 до 17.00.