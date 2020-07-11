Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 11 июля 2020: Липецк вновь лидирует по числу заболевших в регионе

За минувшие сутки еще 32 жителя Липецкой области заболели коронавирусом. Об этом сообщили в эту субботу, 11 июля, в региональном оперативном штабе. Напомним, что в течение нескольких последних недель количество новых зараженных постепенно уменьшалось. Как и ранее, большинство заболевших выявили в Липецке - 24 случая. В Чаплыгинском районе COVID-19 подтвердился у 4 человек. В Ельце и Грязинском районе - по 2 заболевших.

За время пандемии в регионе новой инфекцией заразились 4 125 липчан. Выздоровели 2 813 пациентов. В настоящее время продолжают лечение 1 293 человека. Большинство из них находятся дома. Тех, у кого болезнь протекает в тяжелой форме, медики положили в стационар. У 408 жителей региона подозревают COVID-19. Спасти не удалось 19 человек.