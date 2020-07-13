«Россети Центр Липецкэнерго» внедряет интеллектуальную систему видеонаблюдения за энергообъектами

Энергетики «Россети Центр Липецкэнерго» реализуют на подстанции 35/10 кВ Сошки в Грязинском районе пилотный проект по внедрению круглосуточного визуального мониторинга с элементами видеоанализа для повышения надежности охраны энергообъектов и безопасности оперативного персонала.

Облачный сервис для видеонаблюдения обеспечит контроль за состоянием подстанции в режиме реального времени, а интеллектуальная система с помощью sms, электронного письма или push-уведомлений будет оповещать о фактах незаконного проникновения на энергообъект посторонних лиц. Система фильтров позволит контролировать как всю территорию подстанции, так и конкретные участки периметра и элементы оборудования.

- Использование современного высокотехнологичного сервиса – эффективный инструмент энергетиков в борьбе с хищениями электрооборудования. Мы планируем продолжить внедрение технологий непрерывного контроля за энергооборудованием и на других подстанциях региона, - отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Михаил Боев.

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Фото Липецкэнерго