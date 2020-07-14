НЛМК доставил липецким медикам очередную партию аппаратов ИВЛ

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- Аппараты, которые нам поставлены, просто жизненно необходимы в повседневной работе. Мы искренне благодарны фонду «Милосердие» НЛМК за оказанную нам помощь, - прокомментировал и.о. заместителя главного врача по лечебной работе Липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед» Евгений Фурсов.

Именно аппараты искусственной вентиляции легких дают коронавирусным больным наилучшие шансы на выживание, обеспечивая организм кислородом, когда отказывают работать легкие. Стоимость каждого такого аппарата в комплекте - свыше 3,5 млн рублей.

Новую партию столь необходимой аппаратуры получили кроме горбольницы №4 «Липецк-Мед» и главный ковид-центр региона Липецкая областная инфекционная больница.

- Мы будем широко применять эти аппараты, они имеют возможность как инвазивной, так и не инвазивной вентиляции легких. Аппарат проводит не только искусственную вентиляцию легких, но и высчитывает параметры, необходимые пациенту и дает нам сигнал о качестве проведения данной процедуры, - отметил и.о. заведующего отделения реанимации Липецкой областной клинической инфекционной больницы Валерий Сафронов.

Высокотехнологичное оборудование получила также и Грязинская центральная больница.

- Аппаратура современная, отвечает всем качествам современным. Практически экспертного класса, - пояснил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Грязинской ЦРБ Александр Пушнин.

С начала пандемии Новолипецкий комбинат безвозмездно направил в медучреждения региона уже несколько десятков аппаратов ИВЛ, кроме того, бронхоскопы, специальные медицинские кровати и тысячи комплектов средств индивидуальной защиты.

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- Очень приятно видеть, насколько благодарны врачи за нашу помощь. Это говорит о том, что люди не равнодушны к своей профессии. Действительно, хотят всех вылечить, помочь. Огромная благодарность им за это. А мы будем продолжать помогать, - прокомментировала директор благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» Евгения Донских.

Владимир КУЛИК. Фото: пресс-служба НЛМК.