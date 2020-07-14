2020-07-14T12:31:38+03:00
Общество

Руководитель НЛМК рассказал о цифровизации компании на международном форуме Innoprom

Спикерами марафона стали около 200 руководителей российских и международных компаний
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Директор по цифровой трансформации Группы НЛМК Сергей Казанцев принял участие в международном промышленном онлайн-марафоне Innoprom, который прошел при поддержке правительства Свердловской области.

Спикерами марафона стали около 200 руководителей российских и международных компаний, а также министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Главная стратегическая сессия была посвящена теме "Глобальная промышленность vs глобальная эпидемия". Сергей Казанцев выступил с докладом на секции «Экономика результата: цифровые данные как новая основа бизнес-модели».

По мнению Сергея Казанцева, цифровые решения – работающий на практике инструмент достижения стратегических целей компании. Основной эффект от их внедрения в Группе НЛМК сконцентрирован в снижении себестоимости, повышении качества продукции и росте производительности. В цифровом портфеле компании есть и инициативы в области клиентского сервиса, промышленной безопасности и экологии. Для НЛМК приоритет – развитие цифровой экосистемы, в которой эффективно работают продуктовые команды, раскрывающие потенциал цифровизации производственных участков и функций. Ближайшая цель в области цифровизации Группы НЛМК – рост операционной эффективности за счет ежегодного эффекта более 50 млн долларов от «цифровых» инициатив.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

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