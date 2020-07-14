Глава «Россети Центр» Игорь Маковский и Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провели рабочую встречу

В рамках подготовки электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» продолжают ремонт одного из наиболее значимых энергообъектов города Липецка - подстанции 110 кВ «ГПП-2». В частности, энергетики отремонтируют ключевое электрооборудование подстанции – силовой трансформатор мощностью 63 МВА.

Завершение ремонтных работ запланировано на конец августа. В результате будет обеспечена надежность энергоснабжения 22 тысяч жителей областного центра, ряда социально значимых и крупных промышленных предприятий, в числе которых - Липецкий завод гусеничных тягачей, выпускающий технику для вооруженных сил России и других стран, а также объекты Новолипецкого металлургического комбината, входящего в тройку крупнейших металлургических предприятий страны.

Также Игорь Маковский рассказал о реализации мероприятий по реконструкции линий электропередачи 0,4 – 10 кВ с переводом на изолированный провод.

В свою очередь, глава региона поблагодарил энергетиков за надежное и бесперебойное обеспечение электроснабжения объектов здравоохранения, крупных промышленных, сельскохозяйственных и социальных предприятий на территории области в период текущей эпидемиологической обстановки, а также рассмотрел и одобрил представленный комплекс мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду.

«Долгосрочное и конструктивное сотрудничество у нас налажено с руководством Липецкой области. Мы взяли на себя ответственность за надежное и качественное электроснабжение региона при любых условиях. При этом наша главная цель – повышение качества услуг для потребителей» - отметил по итогам встречи Игорь Маковский.

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Фото Липецкэнерго