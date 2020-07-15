2020-07-15T10:18:01+03:00
Общество

НЛМК организует празднование Дня металлурга в онлайн-формате

Каждый сможет найти развлечение на свой вкус
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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, отметит День металлурга вместе с жителями Липецка в новом формате: из-за ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, серия развлекательных мероприятий пройдет на сайте виртуального города НЛМК. Это интерактивная площадка, где каждый сможет найти развлечение на свой вкус: поучаствовать в конкурсе, посетить другие площадки НЛМК или посмотреть праздничный концерт.

В течение предпраздничной недели все желающие могут попробовать себя в увлекательных тематических испытаниях – челленджах. Участники танцевального Tik-Tok челленджа и детского челленджа «Металлург с пеленок» в Instagram смогут выиграть ценные призы. Для юных металлургов также подготовлена серия увлекательных онлайн-игр на детской площадке виртуального города НЛМК. На сайте виртуального города НЛМК можно поучаствовать и в игре на знание компании. Для этого нужно заполнить короткую форму регистрации в разделе сайта «Академия знаний».

19 июля с 13:30 «Телецентр» виртуального города НЛМК будет транслировать ролики с участием выдающихся династий металлургов. В 14.00 на телеканале «Липецкое время» и на сайте http://nlmk2020.ru пройдет трансляция интерактивного шоу «Команда мечты» с эксклюзивными видеопроектами: клипами, интервью, мастер-классом. До 16:00 из «Аэропорта» виртуального города можно будет слетать на экскурсии в другие регионы присутствия Группы НЛМК.

Праздник завершит концерт известной российской исполнительницы Полины Гагариной. Трансляция начнется в 16.00 на главной сцене виртуального города НЛМК.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

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