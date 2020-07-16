Группа НЛМК и Air Liquide расширяют сотрудничество в производстве технических газов

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, и французская Air Liquide, один из ведущих производителей технических газов, подписали пакет соглашений о расширении сотрудничества. В рамках договоренностей Air Liquide построит в Липецке современную воздухоразделительную установку (ВРУ) и приобретет у НЛМК активы по производству водорода и концентратов редких газов. Совместные проекты увеличат надежность снабжения НЛМК сжатым воздухом и продуктами его разделения на фоне запланированного роста производства стали на 1 млн тонн до 2022 года.

Air Liquide спроектирует и построит в Липецке ВРУ мощностью 34 тыс. куб. метров кислорода в час, а также паровую турбину и объекты инфраструктуры. Новая ВРУ на условиях аутсорсинга будет снабжать комбинат кислородом и азотом. Ее запуск повысит эффективность производственных процессов НЛМК и сократит издержки благодаря лучшим показателям энергоэффективности ВРУ и технологии производства газов без использования дополнительных компрессорных установок. Ввод нового оборудования запланирован во втором квартале 2023 года.

НЛМК продаст французской компании две станции по производству водорода, участок по производству инертных газов: неоногелиевой и криптоноксеноновой смесей, и наполнительные станции. Продажа Air Liquide позволит обеспечить дальнейшее динамичное развитие мощностей и повысить эффективность сделки для обоих участников.

«Мы приветствуем появление Air Liquide как партнера на производственной площадке НЛМК. Соглашение дает возможность совместно развивать компетенции не только в производстве технических газов, но и в новых областях - декарбонизации, водородной энергетике и водородной металлургии», - прокомментировал вице-президент по энергетике Группы НЛМК Сергей Чеботарёв.

Информация об Air Liquide

Air Liquide является мировым лидером в производстве газов и предоставлении услуг для промышленности и здравоохранения. Компания представлена в 80 странах мира с общим количеством сотрудников около 67 000 человек и обслуживает более 3,7 млн заказчиков и пациентов. Кислород, азот и водород являются основными молекулами жизни, материи и энергии. Они олицетворяют территорию научных разработок Air Liquide и лежат в основе деятельности компании с момента ее основания в 1902 году.

В 2019 году выручка Air Liquide достигла €22 млрд, при этом более 40% продаж составили решения, связанные с защитой жизни и окружающей среды. Акции Air Liquide котируются на Парижской фондовой бирже (категория A), компания входит в индексы CAC 40, EURO STOXX 50 и FTSE4Good.

Air Liquide в России на настоящий момент осуществляет эксплуатацию 17 производственных площадок в ключевых регионах. Более 600 сотрудников отвечают за поставку продуктов и услуг более 1500 потребителей.

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

НЛМК демонстрирует высокую конкурентоспособность по себестоимости среди мировых производителей, прибыльность компании - одна из наиболее высоких в отрасли. Выручка компании за 2019 год составила 10,6 млрд долларов, показатель EBITDA – 2,6 млрд долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA составило 0,7х. Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от S&P, Moody’s, Fitch и RAEX (Эксперт РА).

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 18,6%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль. Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-службы НЛМК.