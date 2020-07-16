Накануне Дня металлурга работникам НЛМК вручили высокие награды

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Около 800 работникам Новолипецкого металлургического комбината, флагманской площадки Группы НЛМК, накануне Дня металлурга вручат отраслевые, областные, городские и корпоративные награды за высокие достижения в труде.

За большой личный вклад в развитие металлургической отрасли, многолетний добросовестный труд звания «Почетный металлург России» удостоены председатель первичной профсоюзной организации Василий Литовкин и оператор стана горячей прокатки Евгений Сукочев. 51 работника комбината наградят грамотами Министерства промышленности и торговли России, 30 специалистов - областными и городскими наградами и еще 690 работников - корпоративными наградами.

Накануне праздника портреты двух работников НЛМК разместят на обновленных галереях лучших специалистов региона и города. Фотография токаря основного механосборочного цеха Игоря Кретова украсит Доску почета «Трудовая Слава Липецкой области», а портрет вальцовщика цеха холодного проката и покрытий Петра Татаринова - Доску почета «Трудовая Слава города Липецка».

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Все награжденные имеют многолетний трудовой стаж на комбинате. За время работы они неоднократно достигали высоких показателей в трудовой деятельности, обеспечивали эффективную и безаварийную работу оборудования, добивались успехов в реализации инвестиционных проектов и внедрении новых технологий.

Церемонии награждения пройдут в актовом зале комбинатоуправления. Награды отличившимся вручат вице-губернатор Александр Рябченко, мэр Липецка Евгения Уваркина, президент Группы НЛМК Григорий Федоришин и управляющий директор НЛМК Вячеслав Воротников.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.