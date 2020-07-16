Имя сотрудницы Липецкэнерго занесено на Доску почета Липецкой области

Ольга Сергеевна Киселева начала свою трудовую деятельность в Липецкэнерго в 1984 году в должности электромонтера Елецких электрических сетей. За 36 лет работы в энергосистеме она зарекомендовала себя грамотным специалистом, в совершенстве владеющим знаниями и навыками по оперативно-технологическому управлению сетями Становлянского района. Ольга Сергеевна пользуется заслуженным авторитетом у руководства, коллег, подчиненного персонала. За успешную многолетнюю деятельность в энергетике ей присвоены звания «Почетный энергетик» Минэнерго РФ и «Ветеран электроэнергетики», а вклад в развитие Липецкой энергосистемы отмечен юбилейной медалью «Во славу Липецкой области». Также среди ее наград Благодарственное письмо генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» и Почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации.

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Церемония открытия Доски почета Липецкой области состоялась в рамках празднования Дня города при участии руководства, областных и федеральных служб, органов местного самоуправления. В связи с текущей ситуацией на торжество было приглашено минимальное число гостей. Всем лауреатам были вручены свидетельства о занесении на Доску почета и в книгу «Трудовая слава Липецкой области».

Доска почета «Трудовая слава Липецкой области» - это дань уважения людям, являющих собой пример высокого профессионального мастерства, трудолюбия, самоотверженного отношения к трудовым и служебным обязанностям на благо общества.

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Фото предоставлено Липецкэнерго