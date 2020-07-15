2020-07-15T13:45:34+03:00
Общество

За 4 года в Липецке стало на 200 медиков меньше

Депутаты горсовета предложили привлекать врачей бесплатными земельными участками
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке дефицит медиковВ Липецке дефицит медиковФото: Юлия КЛЮЕВА
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За 5 лет в Липецке снизилась численность врачей и медсестер. Как сообщили в пресс-службе горсовета, в 2015 году в областном центре работали 4 313 медиков. В 2019 их стало меньше на 200 человек. Укомплектованность врачами в поликлиниках - 67,9%. А средним медперсоналом - 85,3%.

По словам начальника отдела кадров регионального управления здравоохранения, в Липецке дефицит врачей составляет 127 человек. Не хватает 111 человек из медперсонала.

Напомним, что в Липецкой области для медиков действуют льготы и субсидии. Так, врачи дефицитных специальностей могут получить выплаты на покупку или строительство жилья. Медработникам - компенсационные выплаты за ЖКХ, наем жилых помещений. Студенты, обучающиеся по целевому набору, тоже получают выплаты. А с 2019 года в регионе действует "губернаторский миллион". По программе в город приехали работать уже 12 врачей.

Председатель комиссии горсовета Вера Дронова отметила, что у городских медиков меньше льгот, чем у сельских. Можно ли их как-то уравнять? В управлении уже прорабатывают вопрос более серьезных выплат для обеих категорий. Также Вера Дронова попросила поощрить медиков, работающих с коронавирусными пациентами.

Постоянная комиссия горсовета рекомендовала мэрии предусмотреть в бюджете на следующий средства для медиков. Деньги должны пойти на обеспечение служебным жильем, бесплатными участками под застройку. Также в планах - зачислять детей медработников в детсады в первую очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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