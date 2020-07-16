В этом году в Липецке 21 чиновник попался на взятках

В этот четверг, 16 июля, в мэрии Липецка состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции. По данным пресс-службы городской администрации, в этом году в областном центре выявили 41 преступление коррупционной направленности. 21 чиновник попался на взятках. 18 преступлений - по факту мошенничества. 1 чиновник легализовал деньги, полученные незаконно. И еще один злоупотребил должностным положением.

Мэр города Евгения Уваркина поручила усилить антикоррупционную работу. В частности, актуализировать соглашение о сотрудничестве с полицией. Тесное взаимодействие с правоохранительными и надзорными органами дает хороший результат. Например, в 2020 году органы получили сведения от департаментов о выделяемых и осваиваемых средствах. В том числе на реализацию национальных проектов.

На комиссии отчитались руководители департаментов образования, по физкультуре и спорту, а также культуры и туризма. Они рассказали, какие проводят мероприятия по противодействию коррупции - соблюдают требования законодательства при приеме на работу муниципальных служащих, проверяют их сведения о доходах. Заместитель департамента образования Юлия Паньковик отметила, что не всегда им предоставляют полные сведения. Тогда нарушителей привлекают к дисциплинарной ответственности.

Пожаловаться на коррупцию липчане могут по телефону горячей линии 23-96-19, 23-97-40.