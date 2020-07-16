Липчанин отсудил у средней школы 138 000 рублей за упавшее на машину дерево

В Липецке судам нередко приходится разбираться, кто из коммунальных служб ответственен за нанесенный гражданам ущерб – коммунальщики начинают делить территорию перекладывая ответственность на другие службы. При этом, что касается несвоевременной обрезки деревьев, суды все чаще приходят к выводу, что за это отвечают управляющие компании.

Последний такой иск выиграл автовладелец, на чью машину упал сук дерева. Все случилось 9 августа прошлого года на улице Богдана Хмельницкого в частном секторе в районе улицы Папина. На крыше автомобиля осталась серьезная вмятина, сумму ущерба оценили в 84 000 рублей, но кто должен платить, было неясно.

Мужчина потребовал компенсацию сразу с ООО «Липецкая Управляющая Компания» и «Управление главного смотрителя». В суде оба ответчика пытались доказать, что не отвечают за упавшее дерево. Управляшка уверяла, что земля, на которой растет дерево, принадлежит мэрии. Управление смотрителя поясняло, что территория в пределах жилой застройки, а не общего пользования.

В данном случае суд решил, что вина лежала на управляющей компании, так как дерево росло на придомовой территории, ха которой по договору следит управляющая компания – пункты 1.8, 3.8.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Управляшка теперь должна 84 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, такие иски не редкость. Только за 6 месяцев этого года в суде в качестве апелляции рассмотрели около 10 таких дел. В каждом случае иски автовладельцев удовлетворили, в большинстве случаев ущерб от деревьев возмещали управляющие компании. В одном случае платить заставили среднюю школу №31. Там администрация призналась, что дерево нужно было спилить еще в 2018 году, но денег на это не было. Теперь школа должна водителю за разбитую машину 138 000 рублей.