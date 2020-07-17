«НЛМК - мой выбор, о котором я ни разу не жалел»

«Никогда не подведет», «мастер своего дела», «на него можно положиться» - так говорят о человеке слова, людях старательных и умелых. И Алексей Герасимов именно из этой когорты – ответственных и толковых специалистов, умеющих работать в коллективе. Вся 40-летняя трудовая биография металлурга связана с НЛМК, который стал для него родным предприятием.

«Горячая прокатка - это надо видеть!»

После окончания восьмилетки, где Алексей был в числе лучших учеников, он решил поступать в металлургический колледж. Там уже учились старшие друзья, да и отец трудился на «Свободном Соколе», так что особых раздумий по поводу будущей профессии не было, свое решение принимал сам.

- Хотелось быстрее стать самостоятельным, встать на ноги, получить профессию, да и стипендия лишней не была, - вспоминает ту пору Алексей.

В техникуме обучался по специальности «Прокатное производство», и первые впечатления от комбината, где проходил практику во время учебы, остались на всю жизнь

- Поразили мощь, масштабы. А стан «2000», горячая прокатка – это нечто, когда идет металл – зрелище завораживающее, - делится Алексей Герасимов. – Полугодовая практика была у нас «по полной» - с трудовой книжкой, производственными заданиями, работали полноценно. Увидел, что здесь работают настоящие профессионалы, и мечтал лишь о том, чтобы со временем дотянуться до их уровня.

После окончания техникума по распределению на комбинат попал куда и хотел - на стан «2000». Молодой оператор быстро влился в коллектив, усердно начав осваивать азы профессии. А, отслужив «срочную», Алексей без колебаний вернулся на родное предприятие.

С бойцовским характером

Кадровики поначалу огорошили – «вас не принимаем, операторов слишком много». Но надо знать напористый характер Герасимова. Не раздумывая, пошел, как и был в форме сержанта-пограничника, к руководству в заводоуправление. Объяснил ситуацию, и вопрос решился за минуту – «пойдешь вальцовщиком? – «конечно!».

Организаторские и лидерские качества Алексея помогали ему и за все годы работы на комбинате. Был и комсомольским вожаком - те времена вспоминает с удовольствием: «молодость брала свое, верили в лучшее, организовывали спортивные мероприятия, субботники. Было весело, задорно, жили полноценной жизнью».

Но, конечно, на первом месте была работа. А поскольку по жизни он считает себя перфекционистом, то и трудиться «лишь бы как» - не про него, если работать – то на совесть. Вникая до мелочей, Герасимову до всего есть дело, главное – добиться нужного результата.

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«Теперь и сам наставник»

О своих педагогах и наставниках Алексей говорит с особым трепетом, вспоминая добрым словом.

- Химия, свойства металлов, обжатие…все пригодилось! Хорошо помню своих преподавателей – Зайцеву, Богомолова, классного руководителя Гаврилову Любовь Николаевну (они и сейчас, спустя 40 лет созваниваются - авт.) и благодарен им за знания. А первым моим наставником был Юрий Тимофеевич Штепа. Его курс наставничества был прост и эффективен – «ходи, смотри, что я делаю, если непонятно – спрашивай, а трепать языком не буду». И такая наука пошла на пользу - дотошный Алексей старался вникать во всё, даже завел блокнот, где отмечал разные нюансы профессии.

- Сколько помню себя, постоянно учился, совершенствовался, так росло мастерство, набирался опыта, - вспоминает Герасимов. – Потом доверили бригаду, 15 лет отработал производственным мастером стана.

Со временем Алексей Герасимов уже сам стал наставником, дав путевку в жизнь десяткам молодых специалистов.

- Проходили практику у меня студенты и металлургического колледжа, и политеха, и МИСиСа. Немало среди них тех, кто и сейчас трудится рядом со мной и теперь сами стали специалистами высшей квалификации. И я рад, что мои знания и опыт им пригодились.

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Заслуженный металлург

Сменный мастер цеха горячего проката Алексей Герасимов был удостоен множества званий и наград за добросовестный ударный труд. О знатном металлурге писали в газетах и журналах, снимали сюжеты на телевидении. Алексей Александрович всегда стремился быть в числе лучших во всем – такой у него характер. И послужной «наградной список» впечатляет: медаль «Во славу Липецкой области», звания «Заслуженный металлург» и «Почетный металлург», а еще бесчисленные грамоты, благодарности, премии…

- На комбинате произошли большие изменения – здесь идет постоянная модернизация, обновление производства, - отмечает Герасимов. – Раньше было больше механического труда, сейчас очень много электроники. Соответственно необходимо постоянно повышать свой уровень квалификации, без этого никак. И все возможности для профессионального роста на НЛМК есть, главное любить и хотеть работать. Если ты добросовестный, усердный, стремишься овладеть новыми знаниями, то «не замеченным» не останешься, быстрый карьерный рост обеспечен.

Главные «киты»

Сейчас Алексей Герасимов работает сменным мастером участка валков и валковых опор.

- В моей бригаде 19 человек – шлифовщики, вальцовщики по сборке и перевалке клетей, машинисты кранов, токарь, - поясняет Алексей Герасимов. – Опыт есть, все знакомо, понимаем друг друга с полуслова, уверены в каждом. Видим результаты и пользу нашего труда, так что работа в удовольствие.

Сплоченный коллектив, как считает именитый металлург, одно из непременных условий продуктивной работы на комбинате.

- Профессия металлурга особенная, ведь успех общего дела зависит от четкой работы каждого. Горячая прокатка «сдувает» все лишнее, остается сущность, стержень, человек сразу виден, - откровенничает Алексей Александрович.

По его мнению, очень важны и условия работы, поддержка со стороны предприятия:

- За все годы работы на НЛМК не было случаев задержки зарплаты. Даже в лихие 90-е, когда страна разваливалась, цех никогда не простаивал. И эта стабильность, уверенность в завтрашнем дне добавляет сил. Кстати, являясь акционером предприятия, еще с 90-х исправно получаю дивиденды, все по-честному. В начале 90-х получил и бесплатно от комбината квартиру.

А еще, как считает Алексей Герасимов, новолипчане точно знают, что со стороны предприятия всегда можно рассчитывать на поддержку. Вообще, «тылы» (на работе и дома), по его мнению, очень важны. Осознание того, что тебя любят и ценят и на производстве, и дома, дает мощную моральную подпитку.

На мой вопрос, какие качества в своей профессии он считает главными, Алексей Герасимов, после короткого раздумья, заметил:

- У нас нелегкий труд, очень важны дисциплина, ответственность, надо быть грамотным специалистом, постоянно расти. Всегда работать честно, никогда не искать сиюминутной выгоды, в любой момент быть готовым прийти на помощь. И помнить, что у металлурга стальная закалка, своим званием он по праву может гордиться.

Фото: пресс-служба НЛМК и из архива А.А. Герасимова

Владимир КУЛИК.