2020-07-17T13:26:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 17 июля 2020: в регионе 31 новый случай COVID-19

Всего с начала эпидемии корнавирусом заразились 4349 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Коронавирус в Липецке, последние новостиКоронавирус в Липецке, последние новостиФото: Лия МУРАДЬЯН
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По последним данным о коронавирусе в Липецкой области на 17 июня 2020 года COVID-19 в регионе заразились 4349 человек. За прошедшие сутки диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвердился у 31 человека. Более 3100 человек уже выздоровели. Причем накануне выписали сразу 117 переболевших, что более чем в 3.5 раза превысило число зараженных за те же сутки.

На данный момент с учетом выздоровевших и 19 умерших, коронавирусом в Липецке заражены 1157 человек. Около 800 из них проходят лечение дома, так как переносят вирус в легкой форме. В инфекционных госпиталях остаются около 200 зараженных. Еще более 250 человек лежат в больницах с подозрением на выделение вируса.

С учетом того, что количество зараженных, как и людей с подозрением снижается, регион готовится к 3 этапу снятия ограничений по коронавирусу. Который наступит на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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