Банк ЗЕНИТ открыл офис в центре Липецка

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин и региональный директор Управления развития региональных продаж Департамента продаж МСБ Банка ЗЕНИТ Светлана Татаринова.

«Липецк — домашний регион для Банка ЗЕНИТ, и мы рады стать частью праздника жителей города. Банк ЗЕНИТ недавно отметил свое 25-летие на финансовом рынке. Надеюсь, клиенты высоко оценят удобство локации офиса и широкую продуктовую линейку, — отметил Дмитрий Юрин. — Мы активно развиваем цифровой сервис: в приложении «Зенит Онлайн» можно совершить практически все каждодневные финансовые операции, при этом банк сохраняет отделения с учетом клиентопотока».

Отделение оформлено в соответствии с новой концепцией фирменного стиля Банка и оборудовано системой «Электронная очередь». В комфортном офисе размещена универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг, организована зона персонального обслуживания привилегированных клиентов. Предусмотрена зона 24-часового обслуживания, в которой установлен банкомат с возможностью внесения и снятия наличных денежных средств.

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Розничным клиентам доступны открытие и пополнение депозитов, оформление потребительских и ипотечных кредитов, банковских карт, открытие расчетного счета, покупка-продажа иностранной валюты, оплата услуг ЖКХ без комиссии и многое другое. Юридическим лицам банк предлагает четыре пакета расчетно-кассового обслуживания, кредитование, в том числе с государственной поддержкой, и другие финансовые сервисы для устойчивого развития бизнеса.

«В отделениях Банка ЗЕНИТ обслуживаются более 130 тыс. физических лиц и около 1,4 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Наша задача — не только предложить клиентам выгодный продукт, но и найти персональный подход к каждому. Именно эти принципы позволяют банку успешно работать в регионе и сохранять доверие жителей», — сказала Светлана Татаринова.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает 25 лет на финансовом рынке России. Банк образован в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1 % акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 139 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX (Эксперт РА)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО ННПФ «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

Фото: предоставлено. Реклама.