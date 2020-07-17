2020-07-17T16:00:30+03:00
Экономика

Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в первом полугодии ввели в работу около 200 МВА мощности и 2000 километров ЛЭП

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию инвестиционных программ. За 6 месяцев 2020 года энергетики ввели в эксплуатацию 1,8 тысяч километров линий электропередачи и 186,6 МВА трансформаторной мощности
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Объем инвестиций в эти проекты составил 5,6 миллиардов рублей.

«Мы стараемся максимально четко исполнить все наши инвестиционные обязательства, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку – такую задачу поставил перед нами генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский. Это направление работы является для нас безусловным приоритетом. Ввод в строй новых мощностей и электросетевых объектов позволяет обеспечить условия для дальнейшего динамичного социально-экономического развития 20 регионов страны», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Ряд крупных и значимых проектов энергетиками уже завершен, либо близок к окончанию. В Тульской области введены в эксплуатацию после реконструкции воздушные линии (ВЛ) 110 кВ «Яснополянская-Западная» с отпайкой на подстанцию Ломинцево и «Яснополянская-КС 9» общей протяженностью около километра. Работы проводились в рамках проекта по переустройству высоковольтных сетей для подготовки строительной площадки нового комплекса по производству аммиака и карбамида ОАО «Щекиноазот» - одного из лидеров производства продуктов промышленной химии и химического оборудования, являющегося градообразующим предприятием для города Щекино с населением более 57 тысяч человек. Повышение качества и надежности электроснабжения одного из крупнейших химических предприятий региона имеет большое значение для укрепления инвестиционной привлекательности Тульской области/

В Балахнинском районе Нижегородской области после реконструкции введены в эксплуатацию линии электропередачи 110 кВ ВЛ-106 НиГРЭС - ПС «Ока» и ВЛ-107 НиГРЭС - ПС «Этилен». Проведенные работы улучшили качество и надежность электроснабжения социально значимых объектов, производственных площадок и дачных поселков Балахнинского района, а также крупных потребителей - картонной фабрики ОАО «Полиграфкартон» и испытательного полигона Горьковского автомобильного завода.

В Воронежской области близятся к завершению работы по созданию первой в регионе цифровой подстанции 110 кВ «Спутник», возводимой в Коминтерновском районе города Воронежа. Установленная мощность центра питания - 80 МВА. На данный момент на площадке новой подстанции ведется благоустройство и озеленение территории, а также пуско-наладочные работы на оборудовании. Ввод «Спутника» в эксплуатацию, намеченный на конец лета 2020 года, станет важным шагом на пути реализации концепции цифровой трансформации и позволит повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей столицы Черноземья. В Калужской области закончены проектные работы, получено положительное заключение государственной экспертизы и началось строительство цифровой подстанции 110 кВ «Михали»

Работы по реконструкции и строительству энергообъектов ведутся во всех 20 регионах присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Их выполнение будет способствовать повышению качества и надежности электроснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и социальных объектов, бытовых потребителей.

Реклама

Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в первом полугодии ввели в работу около 200 МВА мощности и 2000 километров ЛЭП
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию инвестиционных программ. За 6 месяцев 2020 года энергетики ввели в эксплуатацию 1,8 тысяч километров линий электропередачи и 186,6 МВА трансформаторной мощности
Имя сотрудницы Липецкэнерго занесено на Доску почета Липецкой области
Начальник оперативно-технологической группы Становлянского района электрических сетей филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Ольга Киселева занесена на Доску Почета «Трудовая слава Липецкой области» за заслуги в области энергетики по итогам 2019 года
Глава «Россети Центр» Игорь Маковский и Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провели рабочую встречу
Подготовка к новому осенне-зимнему периоду и мероприятия по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения в период текущей эпидемиологической обстановки стали главными темами в повестке встречи
«Россети Центр» присоединила к сетям объекты крупного агропромышленного холдинга в Липецкой области
Специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» завершили работы по технологическому присоединению к электрическим сетям насосных станций и оросительной системы ООО «Елецкий»
Игорь Маковский: до конца 2020 года в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут созданы 9 цифровых центров управления сетями регионов и крупных городов
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию проектов по созданию в регионах своей операционной ответственности (20 субъектов РФ) цифровых Центров управления сетями (ЦУС) и Городских диспетчерских пунктов (ГДП)
Игорь Маковский: аудитория онлайн творческих конкурсов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» превысила полмиллиона человек
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги и наградили победителей первого этапа корпоративных онлайн-конкурсов «Полезная изоляция»
Новости 24
В Липецке хотят расширить до трех полос улицу Папина – в мэрии ждут мнения горожан
Владимиру Ярушеву пожаловались на работу энергетиков в Липецке
В Липецке мужчина 10 дней прятал труп убитого бывшего зятя
Стали известны причины ДТП со сгоревшим автобусом «Донецк – Санкт-Петербург» под Липецком
Жара ушла: в пятницу в Липецке максимум до +26 градусов
В Липецке число выздоровевших от коронавируса за сутки на 16 июля 2020 года в 3.7 раз превысило заболевших
В Липецке в честь Дня города покажут фильмы под открытым небом
В гараже Липецка нашли нелегальный алкоголь на 8 млн рублей
В ДТП, где иномарка въехала в фасад ресторана в Липецке, пострадал водитель
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 16 июля 2020 года: заболел 31 человек
Липецкая прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против криминального "авторитета"
Результаты первых ЕГЭ в Липецкой области: 3 выпусника набрали 100 баллов
В Сбербанке открыли счета эскроу почти на 150 млрд рублей
В Липецке на Октябрьском мосту заменят 7000 метров асфальта
Липчанка: "Глава сельсовета наехал на мой мотоцикл"
Первоначальный взнос по ипотеке в Сбербанке снижен до 10%
Под Липецком будут судить парня, который до смерти забил соседа молотком
В Липецкой области на 25% взлетели цены на картофель
В Липецке появится новый жилой квартал в районе улицы Гагарина