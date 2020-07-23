2020-07-22T20:32:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 23 июля 2020: Липецк лидирует по числу заболевших в регионе

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 23 июля
Юлия КЛЮЕВА
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Липецк лидирует по числу заболевших коронавирусом в регионеЛипецк лидирует по числу заболевших коронавирусом в регионеФото: Юлия КЛЮЕВА
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По состоянию на 23 июля в Липецкой области коронавирусом заболели 4 435 жителей. Выздоровели 3 425 липчан. За минувшие сутки медики выписали 36 человек. Результаты обследований показали, что они полностью здоровы.

На лечении находятся 989 липчан. Из них 235 пациентов лежат в больницах. Остальных 754 человек врачи наблюдают на дому. У них болезнь протекает в легкой форме. У 236 жителей региона подозревают инфекцию. В области 21 пациент умер с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За сутки коронавирус выявили у 12 человек. Как и ранее, среди муниципалитетов по количеству заразившихся лидирует Липецк - 7 случаев. В Ельце, Грязинском, Измалковском, Усманском и Становлянских районах заболели по 1 местному жителю.

Напомним, что Липецкая область переходит к 3 этапу снятия ограничений по коронавирусу. Начнут работать предприятия торговли и сферы услуг, общепита, учреждения культуры, кинотеатры, гостиницы, учебные заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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