Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 23 июля 2020: Липецк лидирует по числу заболевших в регионе
По состоянию на 23 июля в Липецкой области коронавирусом заболели 4 435 жителей. Выздоровели 3 425 липчан. За минувшие сутки медики выписали 36 человек. Результаты обследований показали, что они полностью здоровы.
На лечении находятся 989 липчан. Из них 235 пациентов лежат в больницах. Остальных 754 человек врачи наблюдают на дому. У них болезнь протекает в легкой форме. У 236 жителей региона подозревают инфекцию. В области 21 пациент умер с подтвержденным диагнозом COVID-19.
За сутки коронавирус выявили у 12 человек. Как и ранее, среди муниципалитетов по количеству заразившихся лидирует Липецк - 7 случаев. В Ельце, Грязинском, Измалковском, Усманском и Становлянских районах заболели по 1 местному жителю.
Напомним, что Липецкая область переходит к 3 этапу снятия ограничений по коронавирусу. Начнут работать предприятия торговли и сферы услуг, общепита, учреждения культуры, кинотеатры, гостиницы, учебные заведения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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