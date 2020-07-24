Участники «Стального дерева» очистили берега реки Воронеж

В Липецке команда из активистов во главе с работницей НЛМК Марией Трухачевой завершила очередной этап волонтерского проекта «Экопатруль» по очистке берегов реки Воронеж от мусора. В этом году команда стала победителем грантовой программы «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке социального партнера комбината – благотворительного фонда «Милосердие».

Волонтеры прошли 6 км на байдарках по речным маршрутам от Сокольского до Городского пляжа, собирая мусор вдоль береговой зоны. Пакеты с отходами отправили на утилизации автотранспортом.

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Фотоподборку о проекте смотрите по ссылке

В 2018 году Мария Трухачева уже получала грант «Стального дерева» для реализации проекта по очистке побережья реки Воронеж. Тогда ее команда очистила от мусора 20 км прибрежной зоны. После завершения рейда приобретенные за счет гранта байдарки волонтеры передали областной федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма. Они будут использоваться для новых экологических мероприятий.

В этом году команда Марии планирует сделать не менее трех экологических экспедиций, чтобы очистить от мусора более отдаленные от города участки береговой зоны. Следующий рейд запланирован на 1 августа. Ожидается, что проект эковолонтерства на байдарках объединит не менее 30 человек.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году программа стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с прошлого года - всем регионам присутствия Группы НЛМК в России. В 2019 году в Липецке, Грязинском, Тербунском и Липецком районах активисты завершили 8 проектов.

В 2020 году в Липецке, Ельце, Данковском и Липецком районах реализуют 23 проекта грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели социальный партнер НЛМК - благотворительный фонд «Милосердие» направит более 6 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.