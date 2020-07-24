«Россети Центр Липецкэнерго» завершило ремонт ВЛ 35 кВ «Восточная»

Линия, протяженностью порядка 6 км была введена в эксплуатацию в 1965 году. От ее надежной работы зависит электроснабжение 17 населенных пунктов Елецкого района с населением более 17 тысяч человек, в том числе ряда крупных объектов - Елецкой дистанции электроснабжения ОАО «РЖД», ООО «Елецкий горнообогатительный рудник», ОАО «Елецкий машиностроительный завод», ООО «Каменный карьер Голиково», ОАО «Елецкий гормолзавод». Также данная линия питает исправительно-трудовые колонии города Ельца.

В ходе ремонта энергетики заменили ключевые конструктивные элементы энергообъекта – 6 поврежденных промежуточных опор, а также произвели расчистку трассы линии электропередачи от растительности в объеме 3,1 га.

Мероприятия по ремонту и восстановлению воздушной линии электропередачи 35 кВ проводились в соответствии с ремонтной программой Липецкэнерго на 2020 год. Общая стоимость работ составила более 2 миллионов рублей.

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Фото предоставлено Липецкэнерго