МЧС опубликовали список мест, где оборудуют проруби для крещенских купаний. Пока ожидается, что в Липецкой области будут 23 проруби. Из них в самом Липецке 2 места – на Центральном пляже и на пруду 3-го участка.В районах области список оборудованных мест следующий: Елец – Городской пляж на реке Сосна; Грязинский район – Городской пляж на реке Матыра, село Казинка у церкви; Данковский район – Данков, река Дон в районе улицы 8 марта д.13; Добринский район – Добринка, пруд Чуевский в районе 1-й плотины; Елецкий район – деревня Хмелинец, пруд в районе улицы Луговая, село Талица, река Тальчик, в районе Талицкой церкви, село Казаки, река Воргол в районе Советской улицы, село Архангельское, пруд; Измалковский район – с. Чернава, река Сосна, в 100 м от моста выше по течению; Лебедянский район – Лебедянь, река Дон, городской пляж в районе Машзавода, Агрономовский сельсовет, с Губино, пруд «Барский», село Покрово – Казацкая, река Лебедянка, улица Бугор; Лев-Толстовский район – село Топки, река Ягодная Ряса в районе устья Киселевского родника; Липецкий район – с. Воскресеновка, река Воронеж в районе пересечения улиц Надречная и Светлая, 1 км на юго-запад от села Тюшевка, по берегу реки Кузьминка (ключ, ручей); Становлянский район – с. Петрищево, река Воргол в районе улицы Набережная д.1, село Ламское, река Сухой Семенек в 100 м от Дома культуры, улица Победы, д. 3; Усманский район – город Усмань, река Усманка, городской пляж рядом со спасательной станцией; Чаплыгинский район – город Чаплыгин, река Становая Ряса в районе улице Литейная, поселок Рощинский, река Московая Ряса у Святого источника Ильи Пророка.Список еще не полный, в настоящее время выбирают еще места, которые можно безопасно оборудовать. Ожидается, что в Липецкой области в этом году купели и проруби в Крещение посетят до 15 000 человек, окунуться – более 5000. В прошлом году мероприятия посетили около 11 000 человек.