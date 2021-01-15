Его целью стало создание обучающих видеороликов по охране труда для закрепления у персонала навыков по обеспечению безопасности при производстве работ.На конкурс было представлено 12 командных роликов бригад по эксплуатации распределительных сетей от каждого района электрических сетей (РЭС) филиала. Все они были посвящены соблюдению правил безопасности при выполнении работ на энергообъектах. В их числе замена опоры 0,4 кВ, организация работы автогидроподъемника (АГП), осмотр трансформаторных подстанций и производство оперативных переключений для замены энергооборудования, расчистка трассы воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности с применением средств малой механизации, погрузочно-разгрузочные работы и транспортировка грузов, диагностика опор, а также допуск персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах филиала.Ролики оценивались конкурсной комиссией из числа технических руководителей филиала по девяти критериям. Среди них не только полнота раскрытия темы и соблюдение правил охраны труда, но и актерское и операторское мастерство, оригинальность подачи обучающего материала.По результатам конкурса призовые места распределились следующим образом: 3 место получила команда Липецкого РЭС, 2 место заняла бригада Добринского РЭС, а пьедестал победителя разделили команды из Ельца и Лебедяни.«Безусловное выполнение правил охраны труда всеми работниками является основным приоритетом производственной деятельности Липецкэнерго. Проведение таких мероприятий призвано мотивировать персонал на улучшение результатов в этой области», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.РекламаФото предоставлено Липецкэнерго