В минувшие выходные в Липецке было очень холодно. Ночью температура опускалась до -20 градусов. Днем - около 15 градусов мороза.За этот период в ожоговый центр городской больницы № 3 поступило 2 человека - мужчина и пенсионерка. Как сообщил \\"КП-Липецк\\" заведующий центром Илья Копылов, у обоих обморожение стоп.Пожилая женщина, страдающая потерей памяти, вышла из дома и потерялась. К счастью, ее вовремя нашли и привезли в больницу. Молодой человек после бани неудачно прогулялся босиком по снегу. Напомним, что на прошлой неделе скончался 35-летний мужчина. Жителю региона диагностировали переохлаждение и обморожение.Сильные морозы отступят только к концу недели. Липчан просят быть осторожными, одеваться по погоде. А также отказаться от алкоголя - он способствует переохлаждению организма.Первая помощь при отморожении - укрыть поврежденные конечности теплоизолирующим материалом. То есть одеялом, ватой, одеждой. Можно наложить теплоизолирующую повязку. Поврежденный участок тела должен находиться в покое. Пострадавшего человека следует переместить в помещение, дать теплое питье. Пораженные участки нельзя опускать в горячую воду, массировать, смазывать.В случае происшествия звонить по телефону \\"112\\".