Февраль - один из самых популярных месяцев среди молодоженов. В этом году месяц богат на красивые даты - их будет три. В эти дни в Липецке распишутся около 100 пар.По данным пресс-службы мэрии, в субботу 20.02.2021 года свадьбы сыграют 60 пар влюбленных. Большинство зарегистрируют брак в ЗАГСе на улице Ленина - 23. В Октябрьском ЗАГС - 19, в Левобережном - 10, в Правобережном - 2.В пятницу 12.02.2021 распишутся 32 пары. Кстати, в Правобережном и Советском ЗАГСах остались места на неторжественную регистрацию. А в Левобережном - на торжественную.Меньше всего липчан привлекла дата 2.02.2021. В ЗАГСы поступило всего лишь 9 заявлений. Кроме того, 14 февраля и красивые даты 1.02.2021, 21.02.2021 и 22.02.2021 выпали на выходные в ЗАГС.Подать заявление липчане могут не позднее, чем за 1 месяц и 1 день до предполагаемой даты. Забронировать время можно через портал Госуслуг. А уточнить, поступило заявление или нет, по телефону 27-51-53.Напомним, что в учреждениях соблюдают правила безопасности по коронавирусу - посетителям измеряют температуру, обрабатывают руки, проверяют маски. На пару отводится 20 минут. В зал регистрации пускают не более 10 человек.