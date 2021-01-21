Липецкэнерго обеспечило электроэнергией многоэтажный жилой дом в развивающемся микрорайоне «Елецкий»

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В рамках реализации программы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Липецкой области специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» обеспечили технологическое присоединение к электрическим сетям современного многоэтажного жилого дома на 512 квартир (порядка 800 жильцов) в развивающемся микрорайоне областного центра «Елецкий».

Для предоставления объекту 1165 кВт мощности энергетики выполнили следующие технические мероприятия – установили ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по 1250 кВА, проложили порядка 5 км КЛ 0,4-10 кВ, заменили трансформатор тока, выполнили расчет уставок и наладку оборудования. На эти цели Липецкэнерго направило более 23 млн рублей инвестиций. Все работы выполнялись с применением современного электросетевого оборудования, обеспечивающего высокий уровень надежности и безопасности электроснабжения потребителей.

«Реализованные мероприятия позволили не только подключить к сетям построенный дом, но повысить надежность и качество электроснабжения за счет перераспределения нагрузки действующих потребителей», - подчеркнул заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.