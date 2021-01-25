Для студентов - "стальные возможности"

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Какую профессию выбрать и будет ли она востребована? Есть ли гарантии стабильности на будущей работе и какие «светят» перспективы? Эти вопросы – постоянная головная боль для вступающих в жизнь молодых людей. Но в этом море проблемного выбора специальности у липчан есть свой островок стабильности, который стал для многих тысяч из них надежным жизненным причалом. А отвечая на вопрос «Почему НЛМК?» - их ответ простой: здесь создают настоящее будущее.

Выбор сделан

От полутора до двух тысяч человек ежегодно трудоустраиваются в компанию НЛМК, причём более 80% их них – на рабочие профессии, и более 60% - молодежь в возрасте до 30 лет. Среди них свыше 550 человек – выпускники базовых учебных заведений разных лет и более 200 выпускников текущего выпускного года.

В числе наиболее востребованных – профессии станочного профиля, металлурги, электрики, слесари-ремонтники, сварщики и другие.

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Кузницы кадров

Где же в регионе готовят специалистов для одного из крупнейших предприятий отрасли? Базовыми для НЛМК являются три образовательных заведения – Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ), Липецкий металлургический колледж (ЛМК) и Липецкий политехнический техникум (ЛПТ). Кроме того, комбинат сотрудничает с Грязинским техколледжем, Липецким колледжем транспорта и дорожного хозяйства, Липецким индустриально-строительным колледжем, Липецким машиностроительным колледжем.

Студентам ежегодно предоставляются места для прохождения практики (порядка 3 тысяч до пандемии). Сегодня, в условиях ограничительных мер, НЛМК активно участвует в практической подготовке студентов в учебно-производственных мастерских ЛПТ и ЛМК и итоговой аттестации выпускников. Причем отбор студентов-старшекурсников для последующего досрочного трудоустройства под заказ структурных подразделений ведется уже во время практики.

Про бонусы и «стальные возможности»

Лучшим студентам приоритетных направлений подготовки базовых учебных заведений НЛМК выплачивает повышенную стипендию помимо иных видов стипендий. А студенты, участвующие в конкурсах профмастерства, поощряются еще и сувенирной продукцией компании. Дополнительные бонусы предусмотрены электромонтерам и станочникам, выпускникам, трудоустроившихся не позднее двух месяцев после получения диплома, а также тем выпускникам, кто отслужил в армии и устроился на работу в компании в течение двух месяцев.

На комбинате прижилась и новая традиция «Посвящение в рабочие». Для новичков она включает в себя помимо обзорной экскурсии по цехам предприятия еще и развивающую квест-игру soft skills.

Интересная новость для активных студентов и школьников: накануне 2021 года при непосредственном участии талантливых сверстников, воспитанников центра IT-CUBE Липецк, разработано мобильное приложение «Навигатор НЛМК» с визуализацией карьерных маршрутов в компании. Благодаря мобильному приложению (для Android) можно пройти тестирование, узнав к какому направлению деятельности больше склонен, в том числе, применительно к профессиям комбината, узнать о корпоративных и стипендиальных программах и заявиться на участие в них. Кроме того, с помощью Навигатора (скачивается с помощью приложения Play Market) через познавательные видеоролики можно познакомиться с профессиями и историями успеха сотрудников, а также сыграть в увлекательную профориентационную игру.

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С места в карьер или как получить возможность начать карьеру в крупной международной компании?

Ответ очевиден: в новой программе Группы НЛМК для студентов-старшекурсников ведущих вузов России – «Академия стальных возможностей», делающей из выпускников специалистов своего дела. Ребята смогут пройти 14-месячную стажировку, познакомиться с бизнес-моделью Группы НЛМК и технологией производства, прокачать навыки по 35-ти специализациям, погрузившись в атмосферу реального производства и проектов, приобрести необходимые знания, компетенции и навыки без потери времени на адаптацию в первые месяцы постоянной работы. Ориентировочное количество стажеров на 2021-2022 годы составит более 70 человек. Участникам гарантирована оплата проживания, стипендия (она растет при переходе на каждый следующий этап стажировки), а также трудоустройство финалистов.

Ну а если студентам нужен головокружительный карьерный старт в российской металлургии, то самое время заявляться на участие в корпоративном чемпионате «РазРеши» по решению кейсов среди студенческих команд. НЛМК всегда с радостью принимает молодых инженеров, а соревнование поможет отобрать лучших, готовых к практике, стажировке и трудоустройству. Победители получат путевку на национальный финал России Metal Cup. Участники познакомятся с технологической цепочкой от производства сырья для выплавки чугуна и стали до готовой продукции, плоского металлопроката, получат полезные профессиональные знакомства, прокачают навыки эффективной командной работы. Основной онлайн-этап пройдет в феврале, финал – в марте. Собрать команду и зарегистрироваться можно на сайте https://разреши2021.рф.

Победители кейс-чемпионата "РазРЕШИ " — 2020.

Возможности роста в будущей профессии и построении карьеры многогранны и прозрачны для всех, кто устроился работать на НЛМК. В компании предусмотрены разные карьерные маршруты. Их траектории зависят и от образования, и от результатов участия в различных программах, мероприятиях и конкурсах – «Молодой специалист», «Лучший по профессии», «Молодой лидер» и от конкретных результатов работы на рабочем месте.

Стабильность плюс перспектива

Это то, о чем не просто «слышали», а реально ощущают те, кто трудоустроился на предприятие.

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Более 10 лет трудится горновым на комбинате Павел Бельский. Сюда он пришел после окончания машиностроительного техникума и отслужив «срочную». Дважды побеждал на профессиональных конкурсах, став лучшим молодым специалистом. И свое будущее он видит только с НЛМК: «Есть уверенность в завтрашнем дне, чувство удовлетворения работой – и это главное».

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Свой алгоритм профессионального роста на НЛМК фрезеровщик Дмитрий Шутилин уже определил. Он заочно обучается в металлургическом колледже, планирует получить и высшее образование. «Все возможности карьерного роста здесь есть, и я хочу последовательно пройти все стадии». И его стремление достичь профессиональных высот постепенно воплощается – он уже побеждал в конкурсе фрезеровщиков.

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Владимир Афанасьев после окончания политеха трудоустроился на комбинат, начинал подручным сталевара. За 10 с небольшим лет работы пришел и опыт, и успех. Он был победителем и призером профессиональных конкурсов, успешно поднимается по карьерной лестнице, получил на льготных условиях жилье. И как сам отмечает «я доволен, что все сложилось именно так. У меня стабильная, достойно оплачиваемая перспективная работа».

- Все возможности проявить себя, построить карьеру для тех, кто трудоустроился на комбинат, есть, не развивается разве только пассивный – комментирует начальник управления по комплектации персонала НЛМК Людмила Шабалина. – Четыре года у нас активно и эффективно действует система открытых конкурсов на вакансию, расширяется охват и география конкурсов профессионального мастерства, предлагаются новые уникальные программы и проекты, победители и участники которых буквально нарасхват. А привлекает молодежь, судя по опросам, прежде всего стабильность компании, ее высокий международный статус и амбициозные цели, достойная зарплата. А еще - перспектива роста для всех, кто хочет самореализоваться, стать опорой семье, городу, стране. Желаю липецким студентам успехов и отличных перспектив, веры в свои силы и постоянного движения. Студенчество – замечательная пора, для молодых это и время выбора, и время возможностей, которых сегодня гораздо больше. Надо только их вовремя разглядеть и правильно использовать. В добрый путь!

Владимир КУЛИК. Фото автора, Кристины ИГНАТЕНКО и пресс-службы НЛМК.