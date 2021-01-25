В феврале под Липецком пройдет "Лыжня России"

Липчан приглашают на "Лыжню России" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Через несколько недель в Липецкой области состоится "Лыжня России". Региональный этап 39-й Всероссийской гонки запланирован на 13 февраля на территории базы отдыха "Алые паруса". Старт в 12.00. Регистрация на мероприятие стартует 1 февраля. Подать заявку можно на официальном сайте регионального управления физической культуры и спорта.

Для липчан подготовят две дистанции - на 5 км для несовершеннолетних и на 10 км для мужчин и женщин от 18 до 64 лет. Можно приходить со своими лыжами. Если их нет, взять оборудование напрокат.

Из-за коронавируса организаторы решили ограничить возраст участников. Лыжникам нужно взять с собой паспорт, свидетельство о рождении, полис ОМС, полис страхования от несчастного случая. Для ребят до 17 лет включительно еще и справка-допуск от врача.

К приезду гостей подготовят территорию стартового города и лыжню. Оборудуют парковку, установят биотуалеты и контейнеры для мусора. Как сообщили в пресс-службе мэрии, старт и финиш украсят флагами, баннерами. Поставят ограждение и фанбарьеры. Не забудут о музыке для лыжников и развлекательной программе, а также о необходимых мерах безопасности.