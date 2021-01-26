Приближаемся к идеалу красоты, стройности и качества жизни с продукцией «ВкусВилл»

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Жаль, что порой это может сказаться на нашем внешнем виде. Прогулка от дивана к холодильнику и обратно, становиться для нас излюбленным маршрутом. А желание съесть что ни будь вкусненькое приводит к беспрерывному празднику живота. Пришло время позаботиться о себе и вспомнить о натуральных продуктах для здорового питания «ВкусВилл». Они помогут нормализировать вес и позволят снова обрести гармонию с нашим телом.

Актуально после «сладких» выходных

Кефир, йогурт, ряженка — это классические кисломолочные напитки популярные у людей стремящихся привести себя в порядок и сбросить вес. Однако не стоит забывать и еще об одном замечательном продукте. Катык - вкусный и полезный кисломолочный продукт популярный среди народов Азии и Болгарии. Вот уже 2 тысячи лет Катык традиционно готовят из топленного молока на закваске, содержащей болгарскую палочку. Чем же полезен этот продукт? Катык нормализует процессы пищеварения, очищает кишечник, подавляет рост вредных бактерий, помогает восстановить силы и снова войти в рабочий режим. Способствуя похудению, он выводит лишнюю жидкость из организма и избавляет от отеков, укрепляет кости, нормализует работу нервной системы. Катык прекрасно насыщает, дает силы и энергию, поддерживает нормальный уровень сахара в крови, что очень актуально после «сладких» выходных.

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Каша – пища наша

В стремлении к красоте и грации стоит обратить внимание на этот практически идеальный и сбалансированный продукт. Льняная каша богата омега-3, клетчаткой и растительным белком, содержит медленные т.е полезные углеводы и пищевые волокна, в том числе инулин. Она идеальна для завтрака или перекуса между основными приемами пищи. Попробуйте дополнить ее ягодами или фруктами. Блюдо получится еще вкуснее и полезнее.

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Когда так хочется макарошек

В конце зимы у многих появляется желание начать приводить себя в порядок, мы вычисляем калории и составляем правильные схемы совместимости продуктов. И все вроде хорошо, но как же хочется макарошек! Убеждения, обращения к новомодным психологическим практикам не спасают от заманчивой картинки свежесваренных спагетти, которую рисует наша обреченная голодать фантазия. И вот когда вы уже почти сдались и готовы нарушить данное себе обещание «ВкусВилл» снова приходит на помощь предлагая спагетти из цельнозерновой муки. Они превосходят по вкусу обычные макаронные изделия из твёрдой муки и очень полезны. Дополните их легким соусом и получится не только вкусное, но и диетическое блюдо.

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Счастье без сахара

Британские ученые доказали, что мороженое делает человека счастливым. Остаться счастливым и не набрать лишний вес? Теперь это возможно. Попробуйте протеиновое мороженое «Манго-маракуя» без сахара от «ВкусВилл». Поверьте, это будет любовь с первой ложечки. Чтобы снизить его калорийность, но сохранить сладкий вкус при производстве используется натуральный заменитель сахара из плодов сливы и винограда - эритрит. А пользы добавляет повышенное содержание белка и натуральное пюре манго и маракуйи. Это мороженое - частичка жаркого лета, нежный цвет которого, напоминает мякоть тропического фрукта.

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Натуральные продукты «ВкусВилл» помогут вам улучшить питание, повысить качество жизни и порадуют отличным вкусом. Полный ассортимент продукции можно найти в магазинах Липецка по адресам:

- ул. Славянова, д. 2;

- ул. Зегеля, д. 11;

- пл. Победы, д. 1

или заказать с бесплатной доставкой за 2 часа на сайте www.vkusvill.ru или в мобильном приложении.

Заглядывайте в гости, пробуйте и делитесь впечатлениями!

Автор Владимир Цветков

Фото: предоставлены пресс-службой "ВкусВилл"