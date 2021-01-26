Хочешь помочь - участвуй в программе НЛМК "Стальное дерево"

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Как быть тем, у кого есть желание и идеи помочь, сделать окружающий мир чище и лучше, но…нет возможностей? Ответ простой – надо стать участником программы «Стальное дерево», который реализуется при поддержке социального партнера НЛМК – благотворительного фонда «Милосердие».

Эта программа стартовала четыре года назад, в год экологии, и поначалу планировалась для поддержки инициатив в природоохранной сфере. Но стало расти число активистов, желающих поучаствовать в благотворительных проектах. И руководство комбината, пойдя навстречу почину неравнодушных граждан, расширило рамки программы. Сегодня в числе важных направлений «Стального дерева» - помощь в социализации людей с ограниченными возможностями, проекты по благоустройству общественных пространств, помощь детям и другие.

Как же оформить идеи в проект для дальнейшего их воплощения, ведь многих останавливает именно страх «заорганизованности»?

- Надо просто сделать первый шаг – обратиться к нам. А мы поможем авторам идей оформить пакет конкурсных документов и будем уже сопровождать от начала создания проекта до конца, - отмечает руководитель фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Очередной этап грантового конкурса «Стальное дерево» стартует в конце января. Для тех, кто хочет делать добро – возможности есть всегда!

Об итогах грантового конкурса "Стальное дерево-2020» смотрите здесь: https://yadi.sk/d/CXMCMWq7TeSpmw

Владимир КУЛИК. Фото: пресс-служба НЛМК.