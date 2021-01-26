«Россети Центр» способствует развитию сельхозпредприятий в Липецкой области

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Для обеспечения предприятия дополнительной мощностью в объеме 460 кВт энергетики провели комплекс работ по расчету параметров и наладке устройств релейной защиты для линейных ячеек на двух питающих центрах - ПС 35/10 кВ «Троекурово-Совхозная»и ПС 35/10 кВ «Агроном».

ООО «Агроном Сад» выращивает в Лебедянском районе Липецкой области десятки российских и зарубежных сортов яблок. Территория всего хозяи ства- более 5000 га, сами сады расположены на территории более 2000 га. «Агоном Сад» - это быстро развивающеесяпредприятие, с которым работают крупнейшие розничные сети и производители. В числе партнеров - сеть магазинов «Магнит», «Азбука Вкуса», «Перекресток», «PepsiCo», АО «Прогресс» (бренд ФрутоНяня), «Белевская пастильная мануфактура».

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«Развитие сельхозпредприятий играет важную роль для экономики нашего региона, поэтому техприсоединениеобъектов аграрного сектора находится у специалистов Липецкэнерго на особом контроле. Для обеспечения конкурентоспособности местных производств важно своевременно предоставить им необходимые энергомощности», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго