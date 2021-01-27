Чиновники прокомментировали сданную новостройку с горелыми квартирами в Липецке

По дому на улице Ударников началась проверка Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецке застройщик сдал жильцам новостройки в обгоревшие квартиры. Состояние недавно сданного в эксплуатацию дома №24 на улице Ударников хорошо видно на записи, которую опубликовал канал Мэш. Дом приняли в эксплуатацию перед Новым годом, при этом присутствовал лично губернатор области Игорь Артамонов, начальник управления архитектуры, мэр города и СМИ. Разрешение на вод застройщику «Строймастер» выдали 28 декабря и вручили грамоту за сдачу дома в срок. Но жильцы оказались не очень рады этому событию.

На кадрах отчетливо видны следы копоти на стенах новых квартир, разбитые отверстия под выключатели, незакрытые пробоины от проводки и масса других недочетов. По словам жильцов, на их претензии застройщик ответил, что дом сдан, а значит можно заселяться. Теперь люди намерены обращаться в суд. После огласки, чиновники и застройщик отреагировали на жалобы жильцов публично. В компании заявили, что работают с собственниками, есть график для устранения и скоро все исправят.

Застройщик пообещал все устранить Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

– Копоть на стенах – следствие неисправности электрообрудования строителей, – пояснил представитель застройщика, начальник участка Даниил Бобылкин. – Этот недостаток, как и другие недочеты, устранят в ближайшее время.

Также жильцов сразу созвали в областное управление архитектуры и строительства. Там людям обещали рассмотреть все жалобы и все решить.

Чиновники принимают жалобы жильцов Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

«Акт ввода в эксплуатацию и передача квартир – это два разных процесса, которые следуют друг за другом. Сначала вводится полностью весь дом в эксплуатацию, затем каждая квартира передается индивидуально. Дольщики неоднократно просили нас как можно раньше сдать дом, чтобы начать делать ремонт в квартирах. Застройщик пошел на встречу и ускорил процесс. К сожалению, проверка выявила ряд недочетов. Мы составим акт, в котором будут указаны все выявленные недостатки. Их устранение будет под постоянным контролем», – прокомментировала начальник управления Наида Исматулаева.

Сам дом проверку прошел Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области, ситуацию контролируют надзорные органы региона. Начальник инспекции строительного надзора области Владимир Чивилев пояснил, что сам дом целиком соответствует нормам, включая коммуникации внутри, поэтому не принимать его причин не было. А недостатки внутри квартир выявляют уже сами жильцы.