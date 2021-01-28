После зимнего дождя с дорог Липецка откачали 1100 кубометров воды

В Липецке борются с последствиями зимнего дождя Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

За минувшие сутки в Липецке залатали около 250 кв.м. ям и откачали более 1 100 кубометров воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Напомним, что в минувшую среду город затопило после зимнего дождя. На 3-ем участке ЛТЗ вода с улиц залила дворы частных домов. Липчанам приходилось "вплавь" перебираться по улицам 50 лет НЛМК, Неделина и Фрунзе, в районах остановок "ГИБДД" и "АЗТП". Жалобы поступали из разных районов города.

По словам начальника управления благоустройства Алексея Романчукевича, специалисты работают в режие повышенной готовности. Ночью 27 января они начали откачивать воду с дорог, а утром прочищать дождеприемные колодцы. Привлекли дополнительную технику. Благодаря большему количеству ассенизаторских машин ситуацию удалось стабилизировать к обеду. Работы продолжаются до сих пор.

Потоки воды сильно размыли асфальт на некоторых дорогах. Ямы, превышающие размеры допустимые ГОСТом, образовались на улицах 8 Марта, 50 лет НЛМК, Неделина, Полиграфическая, Фрунзе, на 9 микрорайоне, площади Петра Великого и Революции, рядом с Центральным рынком, у моста в Новой Жизни.

Площадь поврежденных участков по городу - 500 кв.м. Минувшим вечером начался дорожный ремонт. Ямы заделывали литым асфальтобетоном. Смесь позволяет работать при сырой погоде.

В ночь специалисты залатали около 250 кв.м. На это ушло 24 тонны асфальтобетона. В настоящий момент в управлении ждут новую порцию смеси, чтобы восстановить покрытие на Петра Великого и Фрунзе. В предстоящую ночь работы проведут на улицах 9 микрорайон, Полиграфическая, у Центрального рынка. Правда, объемы могут увеличиться - работники управления продолжают обследовать дороги.