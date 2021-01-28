Липецкэнерго напоминает о правилах подключения резервных источников электроснабжения

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Энергетики обращают внимание, что несоблюдение данных правил создает угрозу электротравматизма, повреждения оборудования и возникновения пожаров, как для самого владельца резервного источника электроснабжения, так и для жителей, подключенных к данной сети. Кроме того, несанкционированное подключение (стационарных или переносных электрогенерирующих установок) РИСЭ создает опасность поражения электрическим током специалистов электросетевой организации, производящих работы на внешней сети электроснабжения.

Поэтому важно знать, что подключение РИСЭ осуществляется только квалифицированным электротехническим персоналом после регистрации в Липецкэнерго - по заранее разработанным схемам, исключающим ошибочную подачу напряжения от источника питания во внешнюю электрическую сеть.

Необходимо помнить, что совместная параллельная работа резервного источника электроснабжения с энергосистемой категорически запрещается!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подавать напряжение от РИСЭ при не отключенном вводе от основного источника питания;

- производить запуск электрогенераторов при неисправном устройстве, исключающем возможность подачи напряжения в электрическую сеть;

- изменять схему подключения электрогенератора к электрическим сетям без согласования с энергокомпанией.

Внезапное появление напряжения в поврежденной или отключенной для ремонта сети может стать причиной серьезных травм и даже гибели людей. Ошибок можно избежать, если подключать РИСЭ только в соответствии с вышеуказанными требованиями!

Нарушение данных правил влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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Фото предоставлено Липецкэнерго