Футбольная команда филиала «Россети Центр Липецкэнерго» начала год с победы

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В числе 14 команд третьего дивизиона свою первую победу со счетом 6:3 одержала команда филиала Липецкэнерго. Тренер и капитан команды начальник Задонского района электрических сетей Денис Юшин признан лучшим вратарем зимнего чемпионата 2020 года.

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Игры турнира проводятся по выходным дням на площадке Института физкультуры и спорта ЛГПУ им. Семенова-Тян-Шанского и будут проходить до конца марта. По традиции команды сыграют в один круг каждая с каждой в своих дивизионах. Победители будут определены по наибольшему количеству очков. В конце турнира состоится церемония награждения.

«Липецкэнерго не первый год принимает участие в турнире и имеет репутацию сильного соперника. По итогам 2020 года наша команда стала победителем зимней серии игр третьего дивизиона,- отметил Денис Юшин. – В последнее время по понятным причинам остро не хватает поддержки болельщиков, но уверен, что когда все ограничения, связанные с пандемией, останутся позади, мы под одобрительный гул коллег снова займем самую высокую позицию на пьедестале».

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«Футбольная команда Липецкэнерго была сформирована в 2004 году. За это время состав участников многократно менялся, но организация регулярных тренировок и поддержка, которую оказывают в компании «Россети Центр» сотрудникам, желающим заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, позволяют говорить о высоком уровне подготовки и достойных результатах среди команд других трудовых коллективов Липецкой области», - подчеркнул директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго