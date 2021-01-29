Каток, зоопарк, кино, музеи бесплатно: куда сходить в Липецке 31 января

В выходные для липчан организовали насыщенную развлекательную программу Фото: Юлия КЛЮЕВА

На эти выходные в Липецке запланирована насыщенная развлекательная программа. И в большинстве случаев - бесплатная.

КАТОК

Липчан приглашают с пользой провести время на льду. Вечером 30 января в СК "Звездный" и "Ледовый" пройдут ночные сеансы массового катания на коньках. Начало в 22.00 и 23.15. Продолжительность - 45 минут. Вход свободный. Прокат коньков будет работать бесплатно по предъявлению паспорта. Днем 31 января состоится хоккейный матч молодежного клуба "Липецк" - тоже бесплатно. Вход на оба мероприятия в маске.

ЗООПАРК

День открытых дверей объявил липецкий зоопарк. В воскресенье с 8.00 до 17.00 липчане смогут познакомиться с обитателями отапливаемых павильонов - львами, ягуарами, обезьянами и другими. В уличных вольерах горожан встретят верблюды, лисы, рыси, волки и другие звери, которые легко переносят морозы. Бесплатно для всех.

В парке Победы с 10.00 до 20.00 будет работать контактный зоопарк "Наша ферма". Там свободный доступ для липчан до 18 лет. Детям до 14 лет - в сопровождении взрослых. Можно будет посмотреть на ручных дикобразов и кенгуру, африканских ежей, павлинов, козочек и чернобурых лис.

КИНОТЕАТР

Студентам 31 января сделают скидку на билеты в кино. С 11.00 до 15.00 они смогут сходить в кинотеатр за 50% от стоимости. А патриотический фильм Зоя, рассказывающий о жизни и смерти Зои Космодемьянской, в кино покажут совершенно бесплатно. Количество билетов из-за пандемии коронавируса ограничено.

МУЗЕИ

Музеи тоже порадуют липчан в этот день. В музее народного и декоративно-прикладного искусства с 11.00 до 18.00 экспозиции "Привет из Липецка XX века", "Народное искусство Липецкого края", "Без срока давности", выставки арт-объектов в технике гобелен "Палимпсест" и гончарного промысла Тамбовской области "Федоровская керамика". Мастер-класс "Гамак просто так" - в 10.00, 12.00 и 14.00.

Историко-культурный музей подготовил экспозиции "Купеческая гостиная", "Комната курортника", выставки авторской куклы "Белая ворона" и картин из шерсти в технике сухого валяния. С 10.00 до 18.00. Здесь также пройдут мастер классы по созданию картины "Зимний пейзаж" в 10.00, 12.00 и 15.00. Вход в музеи бесплатный.

БИБЛИОТЕКИ

Активно проведут свой выходной и липецкие библиотеки. Там для жителей организовали серию бесплатных мастер-классов и тематических лекций. В библиотеке "Эрудит" в 11.00 и 12.00 мастер-класс по созданию глиняной игрушки. В 11.00 - обучение визуальному искусству "Театр теней". В 13.00 и 14.00 - вязание крючком.

В библиотеке имени М. Пришвина гостей научат вышивать. Всем необходимым читателей обеспечат на месте. В библиотеке имени Е.Смургиса в 14.0 - обзор "Первый номер журнала "Вокруг света". В библиотеке имени И.Бунина в 14.30 липчан научат рисовать акварелью. В 15.00 - музыкальный час в Есенинке, бисероплетение в библиотеке семейного чтения. А в библиотечном центре "Рудничный" местных жителей познакомят с японской культурой.

В 15.20 и 16.20 в библиотеке "Солнечная" проведут мастер-классы по лепке из глины.