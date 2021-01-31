«Открытие»: ипотека и цифровые технологи – тренды 2021 года

Светлана Ермакова уверена: мы пережили сложный год, но жители Липецкой области достойно справлялись с его трудностями.

- Российский банковский сектор оказался достаточно устойчив к турбулентности прошлого года. С каким результатами вошел «Открытие» в 2021 год?

- В 2020 году банк активно укреплял свои позиции, как в сегменте кредитования бизнеса, так и в рознице. Региональный кредитный портфель по итогам года составил более 2,6 миллиарда рублей – это на 25 % больше, чем показатель по состоянию на 1 января 2020 года. Несмотря на ограничения, вызванные карантином, выдача розничных кредитов увеличилась на 22 %. Депозитный портфель по итогам прошлого года составил более 5,7 миллиарда рублей - по отношению к показателю прошлого года рост составил 30% .

- Какие настроения и предпочтения наблюдались у клиентов банка?

- В рознице наиболее популярными продуктами стали кредитные каникулы, семейная ипотека, ипотека с господдержкой. А бизнес активно пользовался реструктуризацией кредитов в соответствии с федеральным законом, программой кредитования под 0% на заработную плату, льготными программами Банка России и Минэкономразвития.

Мы старались создать для каждого клиента максимально комфортные условия, а потому банк разработал и собственные меры поддержки бизнеса. В период ограничений банк быстро отреагировал на складывающуюся ситуацию и уже в марте мы провели программу «Поставьте на паузу расходы, а не бизнес». Был запущен совместный проект с компанией «Wildberries» по онлайн-кредитованию поставщиков интернет-магазина. Мы вводили и другие программы поддержки бизнеса, обсуждали с клиентами перенос платежей по кредитам, отменяли комиссии за эквайринг и многое другое.

- Каким стал бизнес в регионе, что изменилось в предпринимательской деятельности?

- Прошедший год кардинально изменил подходы к ведению бизнеса. Он показал, что бизнес должен быть более технологичным и автономным. В 20-м году предприниматели стали больше ориентироваться на долгосрочную перспективу. Пришло понимание, что важно распоряжаться собственной коммерческой недвижимостью, больше вкладывать в роботизацию процессов и оборудование, которое минимизирует риски, связанные с возможными эпидемиологическими ограничениями для людей в будущем.

- А что насчет технологий в «Открытии»? Какое место сегодня занимают дистанционные сервисы банка?

- Пандемия подстегнула переход в «цифру». Мне кажется, лучшим показателем нашей работы могут служить итоги исследований авторитетных агентств. В частности, интернет-банк «Открытия» стал вторым в рейтинге Internet Banking Rank 2020 аналитического агентства Markswebb; мобильное приложение для смартфонов на базе iOS заняло 5 место в категории «Лучшие цифровые офисы» рейтинга Mobile Banking Rank 2020 (+10 позиций к рэнкингу прошлого года), а для Android — 6 место (+9 строчек). В категории «Лучшие мобильные банки для ежедневных задач» наше приложение заняло 7 место (+9 позиций за год). Кроме того, мобильное приложение банка вошло в тройку лучших в категории «Финансы и бизнес» Всероссийского конкурса «Рейтинг Рунета 2020».

В числе важных качественных изменений прошедшего года можно назвать внедрение сервиса предварительной записи на сайте и в мобильном банке – чтобы избежать очереди и снизить эпидемиологический риск, можно выбрать дату и время посещения офиса банка. Кроме того, значительно увеличилось общее количество банкоматов, произведено оснащение банкоматами с функцией кэш-ин. Все офисы банка оснащены технологиями Wi-Fi, а уровень проникновения сервисов удаленного доступа в сегменте частных клиентов увеличился с 36 до 66 процентов, для бизнеса – почти до 97 процентов.

Был запущен и сервис доставки: сегодня можно заказать карту «Открытие» домой даже в тех городах, где нет офисов банка. На сегодняшний день 60% digital-продаж дебетовых карт оформляется с доставкой на дом. Банк также доставляет и кредитные продукты, включая ипотеку, и даже более того – мы стали первыми, кто запустил на рынке рефинансирование ипотеки без посещения офиса банка.

- А как менялся рынок ипотеки в 2020 году?

- Еще никогда рынок ипотечного кредитования не предлагал покупателям такой низкий процент, а государство – столько механизмов поддержки. В Липецкой области мы выдали в 3 раза больше ипотечных кредитов, чем в 2019-м году. Средний чек составил 1 900 000 рублей. Благодаря программе «Ипотека с господдержкой», мы зафиксировали бум потребительского спроса на ипотеку. Она стала одной из альтернатив инвестирования накоплений наших соотечественников.

Чтобы помочь ипотечным заемщикам, в банке старались упростить и сделать более комфортными условия предоставления документов заемщикам: расширили линейку предоставляемых документов на подтверждение дохода и занятости, отменили на время предоставление трудовой книжки, отменили выезды оценщиков недвижимости, изменили технологию работы так, чтобы клиенту лишь один раз необходимо было приходить в банк.

- Инвестиции стали важной темой прошедшего года. Какие инструменты и стратегии оказались более выгодными?

- Безусловно, мы наблюдали рост интереса к инвестиционным продуктам. У ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» существует множество вариантов, когда мы предлагаем уже готовый комплексный продукт. Это – сбалансированное размещение денег клиента на банковских и небанковских инструментах, что может обеспечить надбавку по вкладам к существующим ставкам. Например, совместно с нашей управляющей компанией «Открытие» мы запустили программу сбережений с повышенной ставкой по вкладу. А при оформлении одновременно с паем в ПИФе, вы получаете надбавку, а также возможность инвестировать средства с минимальным риском.

Что касается предпочтений, то молодые люди чаще открыты к использованию довольно рискованных инструментов, а категория 50+ - традиционно консервативна и хранит деньги в простых и понятных продуктах: депозиты, облигации. Также на выбор клиентов влияет и мировая информационная повестка, причем, не всегда только финансовая.

- Просматриваются ли уже перспективы наступившего года?

- Тренд по ипотеке все еще сохраняется и желающих вложить средства в недвижимость достаточно много. В малом и среднем бизнесе по-прежнему весьма высоко желание кредитоваться. В прошлом году мы запустили виртуальные карты, и со второй половины 2020-го этот продукт, в силу своей легкости и удобства, пользуется повышенным спросом. Бесспорно, еще один тренд ушедшего года – уход в «цифру» – я уверена, получит свое продолжение и в году наступившем.

А всем нашим соотечественникам, клиентам, партнерам в новом году хочется от души пожелать успехов, крепкого здоровья, стабильности и оптимизма. И, конечно же, добро пожаловать в банк «Открытие»!