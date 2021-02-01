Липецкэнерго повысило надежность энергоснабжения Воловского района

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Линия протяженностью более 25 км была введена в эксплуатацию в 1971 году. От ее надежной работы зависит электроснабжение 23 населенных пунктов Воловского района с населением более 6 тысяч человек.

В рамках работ энергетики выполнили замену опор в районе железнодорожного перехода на более высокие, что позволило увеличить габарит линии и повысить безопасность движения железнодорожного транспорта, а также заменили провода и грозотрос. Объем инвестиций в техперевооружение энергообъекта составил 5,9 млн рублей.

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«Эта линия важна и тем, что является резервной на случай аварийных отключений, когда потребителей необходимо запитать по альтернативной схеме. Реконструкция линии, позволила повысить ее пропускную способность, эксплуатационную надежность и долговечность», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго