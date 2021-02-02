Энергетики Липецкэнерго получили благодарность за проведение аварийно-восстановительных работ в Тверской области

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Муниципальные власти поблагодарили бригады филиала за добросовестный труд при ликвидации аварийных ситуаций, выполнение масштабной работы по строительству и восстановлению электроснабжения на территории Рыбинского сельского поселения Максатихинского района Тверской области.

В устранении последствий непогоды в Максатихинском районе,с 4 января оказавшегося в зоне снежного циклона, приняли участие 11 бригад Липецкэнерго. В общей сложности в Тверской области была задействована группировка сил и средств «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в составе 327 бригад, 1386 человек и 534 единиц техники.

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Восстановление линий электропередачи, находящихся в зоне ответственности Бежецкого РЭС, велось в круглосуточном режиме. «Необходимо было как можно быстрее вернуть свет людям, поэтому работа была организована в непрерывном режиме. В мероприятиях по расчистке просек, снятию деревьев с проводов, реконструкции участков линий персонал Липецкэнерго продемонстрировал высокий профессионализм, слаженность действий и боевой настрой. Работать приходилось в заболоченных участках местности, куда даже спецтехника не всегда могла проехать. Несмотря на тяжелые условия, нам за два дня удалось восстановить пять протяженных фидеров, что было отмечено руководством компании. Это стало результатом командной работы всех смежных подразделений, в том числе службы механизации, диспетчеров, бригадных кураторов филиалов», - отметил один из кураторов липецких бригад, начальник управления распределительных сетей Липецкэнерго Михаил Сотников.

Благодаря слаженным действиям персонала «Россети Центр» электроснабжение потребителей Максатихинского района было восстановлено в максимально возможные короткие сроки.

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Фото предоставлено Липецкэнерго