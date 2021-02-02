«Открытие»: в 2020 году отмечен рекордный рост инвестиций клиентов

Существенную роль сыграли развитие цифровых каналов продаж и совершенствование дистанционных клиентских сервисов.

По итогам года объем активов клиентов АО «Открытие Брокер», входящего в группу ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», вырос на 76%. Вложения в инвестиционно-накопительные страховые продукты «Росгосстрах Жизнь» (дочерней компании банка) - на 36%.

Ведущие позиции «Открытие Брокер» на российском рынке брокерских услуг подтверждают и данные статистики Московской биржи. По итогам года торговый оборот клиентов на фондовом рынке группы банка «Открытие» составил 14,7 триллиона рублей, количество активных клиентов выросло на 35%. Значительно вырос интерес к иностранным бумагам, которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже - объем торгов увеличился в 10 раз.

По сравнению с 2019-м, в прошлом году на 7% увеличилось число пользователей первой на брокерском рынке программе лояльности для инвесторов и трейдеров «O. InveStore!». На данный момент её участниками стали более 30% клиентов компании. Около 30 миллионов баллов было потрачено участниками программы на подарки.

- Минувший год выдался успешным для инвестиционного бизнеса группы. Команда брокера сумела оперативно приспособиться к новым условиям и достигла намеченных в начале года показателей. Кроме того, проделанная в 2020 году работа позволит устойчиво развиваться инвестиционному блоку группы в дальнейшем, — говорит старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константин Церазов.