В первый день февраля липчане падали на льду, буянили в магазинах и воровали бензин

В первый день февраля липчане жаловались диспетчерам на непогоду и конфликты Фото: Юлия КЛЮЕВА

Накануне, 1 февраля, в Липецке было очень скользко, а в ночь на вторник пошел сильный снег. В областном центре выпала треть месячной нормы осадков. Как сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС, большинство звонков по номеру "112" были связаны с непогодой.

В понедельник из разных районов города сообщали о падениях на улицах из-за гололеда - всего 7 вызовов. Возраст пострадавших от 41 до 90 лет. Всех с травмами конечностей доставили в травмпункт. Ночью - два сигнала о заносах на окружной трассе в районе Лебедянского шоссе, а также на автодороге "Орел-Тамбов" в районе Сокола.

Всего за сутки на номер вызова экстренных служб поступило 527 звонков. 17% позвонивших просили приехать скорую помощь. Чаще всего по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Каждый десятый звонок - обращение в полицию. Полицейских вызывали на конфликты - семейные, с соседями, в общественных местах.

Так, молодой человек не заплатив за коньяк, начал пить его прямо в магазине. Другой липчанин решил, что для него на автозаправках бесплатный бензин. В суде участники разбирательств эмоционально выясняли отношения. Позвонивший в службу спасения сообщил, что на адвоката набросился представитель другой стороны.