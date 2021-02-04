Сталь НЛМК сертифицирована для применения в электромобилях

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На НЛМК успешно завершен аудит производства электротехнической стали на соответствие требованиям международного автомобильного стандарта IATF 16949. НЛМК первым в России получил сертификат по данному стандарту на электротехнические марки стали - динамные и трансформаторные.

Получение сертификата открывает новые возможности для поставок продукции НЛМК зарубежным производителям двигателей для электромобилей, где предъявляются особенно жесткие требования к применяемым материалам.

Аудит проводили в онлайн режиме представители Британского института стандартов (BSI, British Standards Institution). Комбинат в полном объеме подтвердил соответствие действующей системы менеджмента качества требованиям стандарта IATF 16949:2016 для производства электротехнических сталей. Аудиторы оценили качество документации, подготовку персонала и соблюдение всех требований стандарта.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.