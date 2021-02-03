В 2020 году Липецкэнерго обучило электрической грамоте порядка полутора тысяч детей

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За прошедший год электрограмоте было обучено порядка полутора тысяч детей разных возрастов.

В связи с эпидемиологическими ограничениями на проведение массовых мероприятий большая часть занятий по электробезопасности состоялась в дистанционном формате в виде интерактивных уроков и встреч. Наиболее массовым из них стало развлекательное онлайн-мероприятие, организованное для ребят в День защиты детей. Кроме развлекательной программы, оно включило в себя и обучающий блок, посвященный основным правилам элекробезопасности. Об опасности электрического тока ребята узнали из тематических мультфильмов и роликов. Закрепить полученные знания они смогли с помощью веселых викторин и ребусов.

О причинах электротравматизма энергетики рассказали школьникам и в ходе уроков в рамках всероссийского фестиваля #ВместеЯрче, также состоявшихся в интерактивном режиме.

Широкому распространению знаний способствовал цикл тематических мультфильмов, запущенный на площадках региональных клиник семейной медицины, а также традиционные средства массовой информации - газеты и радио, с сообщениями об основных правилах электробезопасности на улице и в быту.

Липецкэнерго призывает родителей и педагогов поддержать их в работе по профилактике детского электротравматизма. Все необходимые материалы для самостоятельного обучения детей основам электробезопасности можно найти на сайте компании в разделе «Основы электробезопасности», где доступны буклеты, плакаты, интерактивные игры, электрокомиксы, видеоролики, мультфильмы и другая тематическая продукция.

Энергетики готовы выехать в школы, детские сады и учреждения дополнительного образования для проведения уроков электрограмотности. С предварительным запросом можно обратиться в районы электрических сетей филиала, в пресс-службу Липецкэнерго, по телефонам: 8 (4742) 22-83-24, 22-83-99 или оставить заявку на сайте.

«Работа по предупреждению случаев электротравматизма сторонних лиц проводится в Липецкэнерго в течение всего года. Она включает в себя комплекс мер организационно-технического и инфомационно-разъяснительного характера. При этом воспитанию культуры электробезопасности у населения отводится главная роль, так как полностью защитить энергообъекты от проникновения сторонних лиц, к сожалению, невозможно» - прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго