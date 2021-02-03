Банк «Открытие» подписал соглашение с общественной организацией «Деловая Россия»

В Липецке заключено стратегическое соглашение.

Со стороны ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» документ подписала Светлана Ермакова, бизнес-лидер «Открытия» в регионе, со стороны общественной организации – председатель Станислав Каменецкий.

- Одним из индикаторов роста деловой активности региона можно считать оживление интереса предпринимателей к кредитным продуктам. Мы отмечаем рост кредитных заявок от бизнеса по всей Центральной России, как на закрытие кассовых разрывов, так и на инвестиционные цели. Благодаря нашему партнерству с региональным отделение «Деловой России» бизнесмены могут воспользоваться широким спектром финансовых инструментов и партнерских программ банка, позволяющих более эффективно развивать бизнес, - отметила Светлана Ермакова, управляющий банка «Открытие» в Липецке.

В офисе банка располагается регионального центр по работе с малым и средним бизнесом. Клиенты банка смогут получить профессиональную консультацию по всем банковским продуктам, любую банковскую услугу, в том числе: открытие расчетного счета и депозита, получение кредита на развитие бизнеса, привлечение банковских гарантии. Банк предлагает клиентам малого и среднего бизнеса эксклюзивные условия обслуживания: возможность бесплатного открытия и ведения счета, рефинансирование кредитов других банков и привлечение дополнительных оборотных средств.

- Партнерство – это один из самых ценных ресурсов в нынешней непростой экономической ситуации. Я уверен, наше сотрудничество с «Открытием» принесет пользу региональному бизнесу, откроет новые возможности, - подчеркнул Станислав Каменецкий, председатель регионального отделения «Деловой России».