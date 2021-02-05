НЛМК повышает экологичность доменного производства

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Производительность печи 2,1 млн тонн чугуна в год. Проект включает экологическую модернизацию инфраструктуры печи. Всю образующуюся в процессе производства металла пыль будет улавливать высокоэффективная газоочистка. Степень очистки составит 99,9%, что соответствует показателям наилучших доступных технологий. Новое оборудование также обеспечит более эффективную очистку доменного газа для использования в качестве вторичного энергоресурса. Отфильтрованная пыль будет направляться для производства железосодержащих брикетов и возвращаться в доменный процесс.

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В ходе проекта печь оснастили новой футеровкой - специальными огнеупорными блоками, что повысит стойкость внутренней поверхности агрегата к тепловым нагрузкам. Технические решения и современные материалы обеспечат стабильную эксплуатацию печи в течение следующих 20 лет.

Ожидаемое сокращение эмиссии загрязняющих веществ после ремонта печи составит 0,2 тыс. тонн в год. После завершения сопутствующей реконструкции воздухонагревателей в 2022 году общее снижение валовой эмиссии составит 7,7 тыс. т в год.

Инвестиции в проект капитального ремонта и модернизации комплекса доменной печи составили более 23 млрд рублей. В ходе работ на площадке численность персонала достигала 3 тыс. человек, было использовано более 16 тыс. тонн металлоконструкций.

По плану, оборудование выйдет на проектную мощность до конца февраля.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.