Центр развития одного из олимпийских видов спорта может быть организован в Воронежской области

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В Парламентском центре прошла рабочая встреча председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова с советником Министра спорта России (на общественных началах), генеральным директором Центра Современных спортивных технологий Концерна Росэнергоатом Сергеем Фоминым. Во встрече принял участие руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин.

Основной темой обсуждения стал вопрос создания более широких возможностей для занятий физкультурой и спортом для жителей Воронежской области.

На сегодняшний день регион заключил с Центром Современных спортивных технологий ряд соглашений, которыми предусматривается создание на территории региона условий для развития спорта, вовлечение населения в регулярные занятия физкультурой и спортом (в том числе в тех видах, которые включены в спартакиадное движение), увеличение доступности спортивных объектов.

Речь также шла о том, что в регионе предполагается создать центр развития баскетбола 3х3 (стритбола), который был включен в список олимпийских видов спорта. Обсуждалось привлечение в наш регион специалистов и тренеров по стритболу с созданием необходимых условий, в том числе материально-технических, на базе спортобъектов городского округа город Нововоронеж. В перспективе, отметили участники встречи, в Воронежской области возможна организация соревнований регионального, всероссийского и международного уровня.

В ходе встречи обсуждались также вопросы продвижения в Воронежской области новых подходов в спорте с учетом технологических достижений последних лет, в том числе развитие различных видов киберспорта.