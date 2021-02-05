В 2020 году Липецкэнерго модернизировало систему учета электроэнергии на 611 распределительных подстанциях

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В 2020 году современными автоматизированными системами учета электроэнергии (АСУЭ) оборудованы 611 подстанций. Мероприятия проводятся в рамках концепции цифровой трансформации, являющейся необходимым условием эффективного функционирования современной электроэнергетики и дальнейшего повышения качества и надежности энергоснабжения потребителей.

АСУЭ является совокупностью технических и программных средств, при помощи которых осуществляется постоянный учёт потребляемой электроэнергии, а также анализ, хранение и передача данной информации в автоматическом режиме. Она позволяет удаленно отслеживать объем и динамику потребления в заданное время, реагировать на фиксируемые отклонения в работе сети и оперативно устранять причины их возникновения.

В текущем году АСУЭ будут оборудованы еще 301 питающий центр низкого напряжения филиала. Объем финансирования работ составит 65,7 млн рублей.

В перспективе, до 2030 года все центры электроснабжения (КТП, ТП, ПС), а также индивидуальные точки потребления будут укомплектованы измерительными приборами учета нового поколения. При этом замена старых приборов учета на «умные» у бытовых потребителей будет производиться за счет средств энергокомпаний.

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Фото предоставлено Липецкэнерго