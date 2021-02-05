«Ростелеком» установил в Липецке систему мониторинга вывоза мусора

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Решение помогает заказчику настроить собственный сценарий контроляза площадками сбора мусора и прилегающими к ним территориям, а также за участниками процесса вывоза бытовых отходов. Сервис разработан на базе федеральной облачной платформы «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» с использованием алгоритмов машинного зрения. Эта технология за миллисекунды извлекает информацию из фото- и видеоизображений для дальнейшей обработки и анализа полученных данных.

Для организации системы мониторинга специалисты провайдера установили на улицах Юношеской, Металлистов и Мичурина три видеокамеры, которые с помощью модуля видеоаналитики позволяют анализировать видео в онлайн-режиме. Записи передаются в облачное хранилище «Ростелекома» и доступны заказчику в личном кабинете. Система фиксирует несанкционированный выброс мусора в контейнеры общего назначения, идентифицирует припаркованные автомобили, мешающие проезду специальной техники, и помогает отслеживать сохранность контейнерных баков.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наше комплексное решение для наблюдения за местами сбора мусора способно контролировать все происходящее на контейнерных площадках. Это современный инструмент для всех служб, участвующих в процессе обращения с ТБО. Для реализации сервисамы предоставили все необходимое оборудование и каналы связи. Теперь сотрудники “ЦОТКО” смогут следить за нормами накопления ТБО, контролировать время прибытия мусоровозов на площадки и впоследствии оптимизировать их маршруты, что приведет к повышению качества услуг по сбору и вывозу мусора».

Николай Харчин, директор ОБУ «ЦОТКО»:

«Нам необходимо проверять не только уровень заполнения баков, но и фиксировать автомобили, которые нарушают правила парковки и не дают проехать нашей технике. Мы получаем жалобы от жильцов, что мусорные контейнеры незаконно используются предпринимателями для утилизации отходов со своих торговых точек. “Ростелеком” установил систему мониторинга за вывозом ТБО на самых проблемных участках. Цифровое решение поможет нам следить за сохранностью мусорных баков, поддерживать чистоту и порядок на площадках».

Заказчик через личный кабинет выбирает варианты уведомлений (СМС, e-mail), получает всю статистику с графиками, фотографиями и подтверждениями того, как проходит сбор и вывоз ТБО. Все данные надежно защищены и хранятся в облачной платформе «Ростелекома».

Узнать подробнее о предложениях «Ростелекома» для юридических лиц можно на сайтекомпании и по телефону горячей линии 8 800 200 30 00.

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Фото предоставлено «Ростелеком»