Энергетики Липецкэнерго мобилизованы на случай неблагоприятных погодных условий

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К ликвидации возможных из-за неблагоприятных погодных условий технологических нарушений на электросетевых объектах готовы 108 бригад, 359 человек производственного персонала, 194 единицы спецтехники филиала

36 передвижных дизель-генераторных установок суммарной мощностью порядка 1,8 МВт в случае необходимости будут задействованы в обеспечении резервного энергоснабжения социально значимых объектов.

На текущий момент все объекты энергетического комплекса Липецкэнерго работают в штатном режиме. Осуществляется мониторинг погодных условий, наблюдение за возможным образованием гололеда на воздушных линиях электропередачи. На сетевом оборудовании минимизированы ремонтные работы.

Налажено оперативное взаимодействие с гидрометеорологическими службами, региональными подразделениями МЧС, администрациями районов.

Для информирования населения по всем вопросам энергоснабжения работает единая федеральная линия «Россети» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).