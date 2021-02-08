Копровый цех НЛМК отметил свое 70-летие

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С юбилеем сотрудников и ветеранов поздравили руководители комбината и профсоюзного комитета.

Копровый цех был образован 8 февраля 1951 года для переработки и повторного использования в производстве металлического лома. Сейчас его общая площадь составляет 137 га. Ежедневно от внешних поставщиков и цехов комбината поступает до 160 вагонов и 70 самосвалов с ломом металлов и металлосодержащими отходами. Около 400 сотрудников цеха принимают, сортируют и перерабатывают в сырье для выплавки стали более 2,8 млн тонн лома и материалов в год.

За 70 лет работы в копровом цехе внедрили различные технологические усовершенствования, позволившие существенно повысить его эффективность. В последние годы цех пополнился новыми производительными мобильными перегружателями, машиной газовой резки для переработки негабаритного лома, переносным анализатором для оперативного определения химического состава лома. На мостовых кранах и автомобильных весах установлены системы видеонаблюдения. Благодаря мероприятиям по повышению эффективности работы оборудования работникам цеха за последние три года удалось сэкономить более 40 млн рублей.

Всего за время существования копрового цеха НЛМК было обработано около 130 млн тонн лома. Из этого количества металла можно построить более 13 000 Эйфелевых башен.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.